Gli Anelli del Potere 2 | il significato della sigla nasconde anticipazioni per il futuro della Terra di Mezzo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il Signore degli– Glidelè una serie che, tra pregi e difetti conclamati, ha attirato l’attenzione per le modalità con le quali i fan si sono divisi, tra chi la apprezza e chi la odia. Nel bene e nel male tanto si può dire di questa produzione, ma una cosa è certa: nella sua creazione è stata infusa tutta la passione possibile. Ne è un esempio ladi apertura con la quale, attraverso la vibrazione di un potente subwoofer su un vassoio consabbia, è possibile ammirare come i grassumono le volute più disparate ed elaborate. Un trionfo di stile, si potrebbe dire. Tuttavia se a una prima occhiata, un po’ frettolosa, può sembrare solo del pulviscolo, uno sguardo attento è in grado di riconoscere delle silhouette incredibilmente familiari.