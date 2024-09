Giornata tristissima Antonella Clerici in lacrime a È sempre Mezzogiorno | ecco perché VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024)piange in diretta per la scomparsa di Totò Schillaci – Una puntata diversa dal solito quella di Èdel 18 settembre 2024, conindavanti alle telecamere. Quello che doveva essere un episodio all’insegna del buonumore si è trasformato in un momento di profonda commozione, quando la conduttrice ha annunciato l’addio a Totò Schillaci, l’eroe dei Mondiali di Italia ’90. Laha voluto rendere omaggio a Schillaci in un modo unico, toccando il cuore dei telespettatori con il sottofondo di “Un’estate italiana” (nota anche come “Notti magiche”) di Gianna Nannini, la colonna sonora che ha segnato quell’indimenticabile estate per milioni di italiani.