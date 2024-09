Federica Rosellini da Elettra alle anime in fiamme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)predilige i ruoli forti, quelli che lasciano il segno e che, in qualche modo, hanno un valore politico, che siano quello che siano, la loro coscienza è quella del mondo. Ora, dopo aver interpretato Amleto e Orlando, l'attrice veneta che ha vestito i panni della coprotagonista in Campo di battaglia di Gianni Amelio, sarĂal Teatro Romano di Verona il 19 e il 20 settembre, poi per altre due date sarĂ a Vicenza all'Olimpico, con il ''desiderio di riprenderla nella prossima stagione''. Si tratta di una nuova produzione in cui la regista Serena Sinigaglia affrontadi Hugo von Hofmannsthal coinvolgendo due straordinarie interpreti come appuntonel ruolo del titolo e Arianna Scommegna in quello di Clitennestra.