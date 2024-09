Esordio Cavalieri ci siamo Pronti per la Coppa a Iolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Con gli arrivi di Riccardo Trivilino e del georgiano Goga Jankarashvili, la rosa è stata rimpolpata per bilanciare le partenze di Lorenzo Pesucci, Matteo Morelli e Cesare Zucconi. E ormai il conto alla rovescia è partito: sabato prossimo, per iUnion si concretizzerà l’stagionale in quella che già adesso si prospetta come la partita più impegnativa e difficile della stagione. Al Chersoni arriveranno infatti i Rangers Vicenza, per un match valido per il "barrage" diItalia programmato per le 15:30 di sabato. Un vero e proprio "battesimo del fuoco", per gli uomini di coach Alberto Chiesa: i vicentini (che proprio nelle scorse settimane hanno peraltro messo sotto contratto il rugbista pratese Emanuele Trechas) militano in Serie A Elite e si sono aggiudicati gli ultimi due scontri diretti, risalenti ai playoff di Serie A della stagione 2022/23.