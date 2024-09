È attivo il servizio di controllo dei funghi raccolti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – È stato attivato dal 2 settembre ildideiai fini della commestibilità. Gli sportelli micologici della Asl Toscana sud est sono accessibili previo appuntamento telefonico. Per la provincia di Arezzo è possibile farlo ai seguenti numeri: 0575 255972, 055 9106369, 0575 568446 o 0575 639977 ogni lunedì mercoledì venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00. Il personale amministrativo riceve le chiamate dell'utente, dirotta le richieste ai micologi che prenderanno appuntamento col richiedente, in questa fase si garantisce l'intervento nei tre capoluoghi di provincia, anche se per particolari esigenze è possibile concordare anche altre sedi.