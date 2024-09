DAZN FIGC e AIA rilanciano OPEN VAR con analisi esclusive e i dialoghi dell' arbitro

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un weekend imperdibile Juventus-Napoli e Inter-Milan in esclusiva su! Attivaa partire da 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi anziché 34,99 euro. Offerta valida fino a domenica 22/09/24.Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante la scorsa stagione del massimo campionato italiano di calcio,e AIA, in collaborazione con la Lega Serie A, annunciano il ritorno del format di successoVAR, lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale.