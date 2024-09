Cos' è l' hurdle rate il tasso minimo di rendimento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Nel mondo del private equity e del venture capital possono essere previste delle forme di remunerazione particolari per i manager e i dipendenti, come ad esempio i carried interest. Con tali strumenti, i soggetti chiamati a lavorare su un dato progetto ottengono una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto agli altri investitori, ma è necessario che ilsuperi una data soglia prestabilita che prende il nome di. Tale dato rappresenta dunque il valorerichiesto a un investimento affinché lo stesso possa essere considerato redditizio. Che cos’è l’In base a quanto già accennato in precedenza, è possibile fornire una definizione diche può essere inteso come ildinecessario affinché un investimento possa risultare attraente per un’azienda o un investitore.