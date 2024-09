Calcio Seconda | Migliarino Vecchiano che partenza!

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pisa 18 settembre 2024 – InCategoria esordio positivo per ilnel girone A. Al Comunale ‘Faraci’ travolto il San Vitale Candia con un roboante 5 – 2. Tripletta per il bomber Aufiero e reti di Francesco Montanelli (prima rete tra i ‘grandi’) e dell’esperto Pecori per la formazione biancorossa. Tre punti importanti per iniziare nel migliore dei modi una stagione che potrà vedere questi colori protagonisti. Mister Andreotti ha in mano un ottimo organico per fare bene. Cade invece, sempre nel girone A il Pontasserchio battuto 2 – 1 in trasferta sul campo della forte compagine del Dallas Romagnano. La rete pisana del momentaneo pareggio è stata messa a segno da Madrigali, mentre per i padroni di casa reti di Biagini nella prima frazione e di Posenato nella ripresa (78’). Sconfitta all’esordio dunque per mister Carboni, già pronto al riscatto.