Bicchieri in vetro nei bar | come scegliere quelli giusti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quando si pensa aiinper i bar si immagina qualcosa che va ben oltre dei semplici contenitori per bevande. Si tratta, infatti, di veri e propri strumenti di espressione artistica, in grado coniugare l’esperienza del bere a una sensibilità raffinata. Nel corso dei prossimi paragrafi, andremo a scoprire questo mondo affascinante, vedendo più da vicinola loro scelta possa influire non solo sull’aspetto scenografico del cocktail, ma anche sul gusto e l’aroma delle bevande che vengono versate all’interno. La tradizione vetraria italiana nel mondo Il Belpaese vanta una lunga e illustre tradizione nell’arte vetraria, soprattutto grazie alla presenza di centri di eccellenzaMurano che hanno mantenuto alta la bandiera di questo materiale nel corso degli ultimi decenni.