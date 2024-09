Atletica aumenta il montepremi della Diamond League | oltre 9 milioni di dollari in palio nel 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Aumenterà fino adiila partire dal. Lo ha deciso l’Assemblea generale, approvando un incremento di quasi un terzo rispetto al triennio 2021-2024, caratterizzato dalla pandemia. Con 9e 240 mila, si tratta delpiù alto da quando esiste la. Per ognuna delle 14 tappe è previsto un prize money di 500 mila, mentre per la finale di Zurigo – in programma il 27 e 28 agosto– la cifra lieviterà fino a 2e 240 mila. Per quanto riguarda le singole specialità, il premio sarà compreso tra 30 e 50 milaper tappa, e tra 60 e 100 milaper la finale. Il, come sempre, sarà lo stesso per uomini e donne.ildiinnelSportFace.