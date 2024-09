Agli Industry days gli obiettivi dell’Esa secondo Aschbacher

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’Agenzia spaziale europea sta orchestrando un numero senza precedenti di collaborazioni con l’industria spaziale. A dare i numeri di questo trend è stato il direttore generale, Josef, aprendo glispace, un appuntamento chiave per la comunità spaziale europea e internazionale organizzato dall’Esa a Noordwijk, in Olanda. La due-giorni ha riunito rappresentanti dell’industria, delle start-up, delle istituzioni accademiche e dei governi, con l’obiettivo di promuovere collaborazioni e discutere le nuove sfide e opportunità del settore spaziale. Nel suo discorso,ha delineato una visione ambiziosa per il futuro dell’industria spaziale europea e ha evidenziato i traguardi raggiunti dall’Esa nel 2024, sottolineando l’importanza della competitività e dell’innovazione come motori del successo europeo.