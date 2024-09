Addio a Totò Schillaci | l’eroe delle notti magiche ci lascia a 59 anni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Salvatore, conosciuto da tutti come, è morto all’età di 59dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. Conosciuto per aver regalato agli italiani le emozioni” di Italia ’90,è stato uno dei simboli del calcio nazionale, indimenticabile per le sue imprese sul campo e il suo contributo durante i Mondiali.con la maglia della Nazionale italiana @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn talento che ha fatto sognare l’Italia Nato a Palermo, nel quartiere popolare del CEP, Salvatore (si affermò come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano grazie alla sua determinazione e alla sua naturale abilità sotto porta. Iniziò la sua carriera calcistica nelle giovanili del Messina, per poi approdare alla Juventus, dove conquistò i cuori dei tifosi con le sue prestazioni incisive.