A Castel Volturno il ricordo della strage di San Gennaro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024). “Quel sangue non muore“: è questo lo slogan scelto per ricordare i sei ghanesi uccisi dai killer del clan dei Casalesi il 18 settembre del 2008 a, in quella nota come “di San”. A morire sotto i colpi dei kalashnikov dei sicari del boss Giuseppe Setola, furono Brahim Alhaji, Karim Yakubu , Kwame Antwi Julius Francis, Justice Sonny Abu, Eric Affun Yeboa e Kwadwo Owusu Wiafe. C’era anche Joseph Aymbora, che fu l’unico sopravvissuto, il quale ferito alla gamba si finse morto e fu poi il testimone chiave del processo che condannò gli assassini all’ergastolo; Aymbora è poi deceduto qualche anno dopo la vicenda.