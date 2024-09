WTA Hua Hin Linette non tradisce Sramkova maratoneta fuori Yastremska

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Si sono conclusi nella giornata di oggi tutti i primi turni del WTA 250 di Hua Hin (Thailandia) e non sono mancate le sorprese, a partire dall’eliminazione della testa di serie numero 1. In mattinata è saltata infatti Dayana, sorpresa dalla giapponese Mai Hontama con il punteggio di 7-6(4) 7-5 in due ore e un quarto di gioco. La nipponica nel secondo set ha saputo rimontare con determinazione da 4-5, annullando quattro set point in risposta, due palle per il 5-6 e ha chiuso in due set. Affronterà agli ottavi la giocatrice di casa Tararudee.