Vorrei non averlo fatto il produttore era amico di un amico e non ho saputo dire no | la rivelazione di Jennie Garth sullo spin-off di Beverly Hills 90210

(Di martedì 17 settembre 2024) “Non avrei dovuto farlo”. Sono queste le parole cheha espresso su, la serie-off dell’originale, in cui l’attrice ha vestito nuovamente i panni di Kelly Talylor.ha parlato, insieme ad altri attori della serie originale, ovvero Brian Austin Green, Gabrielle Carteris, Ian Ziering, alla 90s Con Florida che si è tenuta a Daytona Beach. “non, senza offesa per loro – spiega-. Ilera undi une ricordo di quando è venuto nel mio salotto, si è seduto e mi ha venduto la serie come l’occasione di una vita. Mi ha chiesto di prenderne parte e io non hodi no. Ma tutte le persone sono state molto gentili e auguro il meglio a tuti loro. Non voglio offendere nessuno, è solo la mia opinione, abbiamo girato per dieci anni e per me era ‘okay, abbiamo finito'”.