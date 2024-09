VIDEO – Milan-Liverpool fischi assordanti e contestazione da parte della Curva Sud 

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 17 settembre 2024)finisce tra ie lache non ha gradito la prestazione dei rossoneri.Un bruttoesce tra ie ladella Curva Sud, che non ci sta e attacca Paulo Fonseca e i suoi ragazzi per la prestazione gravemente insufficiente messa in campo contro ilnella prima gara di questa nuova edizione della Champions League. Al termine della partita, infatti, i tifosi del Diavolo hanno accompagnato la formazione rossonera all’uscita dal campo con deidavvero insistenti. E’ anche partita una vera e propria, con tanto di cori: “Tirate fuori gli attributi“. Continua, quindi, il periodo negativo per Paulo Fonseca e i suoi ragazzi, che escono dal campo sconfitti per 3-1 con unche ha comunque messo in campo una grandissima prestazione.