VIDEO – Lazio-Verona 2-1 Serie A | gol e highlights della partita

(Di martedì 17 settembre 2024), posticipoquarta giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon gligiocata al Stadio Olimpico di Roma. TUTTO NEL PRIMO TEMPO –2-1 nella quarta giornata diA. Parte subito forte lache al 5’ si porta in vantaggio. Zaccagni trova il passaggio filtrante per Dia che si invola verso la porta, salta un uomo e, con il destro riesce a battere Montipò. La risposta delsi fa attendere solo due minuti. Al 7’ Kastanos prolunga un passaggio di Coppola per il movimento in profondità di Tengstedt: il numero 11 gialloblù ringrazia e spedisce la palla alle spalle di Provedel per il pareggio dell’Hellas.