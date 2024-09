Usa | il rapper Sean Diddy Combs ex Puff Daddy è stato arrestato a New York

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilstatunitese, noto anche come “”, èarreieri sera dalla polizia di Newdopo una serie di denunce a suo carico per violenza sessuale. La notizia è stata confermata dalla procura federale di Manhattan, mentre oggi il musicista dovrebbe comparire in tribunale. “Stasera, gli agenti federali hanno arre, sulla base di un atto di accusa sigillato”, ha spiegato in una nota il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New, Damian Williams, senza fornire ulteriori commenti. “Prevediamo di procedere a desecretare l’atto di accusa in mattinata e allora avremo altro da dire”. L’avvocato del, Marc Agnifilo, ha spiegato che il suo cliente si trovava “volontariamente” in città, dove si è trasferito.