Una rivoluzione culturale Pedoni e ciclisti coraggiosi si può ancora cambiare

(Di martedì 17 settembre 2024) "Superata senza scosse la prima domenica austera". Così titolavano i quotidiani il 3 dicembre 1973, all’indomani della giornata senza auto indetta dal governo Rumor per fronteggiare la crisi energetica. Sono passati 51 anni e il tempo sembra essersi fermato. Allora c’era la guerra del Kippur tra Israele e Paesi arabi, ora un nuovo conflitto devasta il Medio Oriente. Il caro energia si è fatto sentire negli ultimi anni ma l’italiano ’austerità’ ha lasciato i titoli dei quotidiani per fare spazio all’inglese ’austerity’. A complicarepiù gli scenari c’è però una crisi climatica in atto che giorno dopo giorno si fa sempre più ingombrante. Ecco allora che piccole iniziative come quelle prese dall’amministrazione comunale ascolana sono sempre bene accette.