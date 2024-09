Tutti i colori del Mondo Grande ritorno della manifestazione Libero sfogo per i piccoli artisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Gran successo di "del", lache si è svolta domenica scorsa a Fornoli, comune di Bagni di Lucca, dopo una sospensione durata cinque anni a causapandemia Covid. Tanti bambini e bambine hanno invaso il paese, accompagnati dai loro genitori, per diventare pittori per un giorno. I ragazzini si sono cimentati nel dipingere sul tappeto di carta bianca srotolato lungo viale Giovanni XXIII, dandoalla propria creatività producendo variopinte fantasie. Sono stati decine le pitture eseguite, e si è tornati a respirare l’aria di unache non invecchia mai. Il fineraccolta di fondi per beneficenza verso i bisognosi, anche attraverso una lotteria a premi, ha unito il divertimento alla solidarietà.