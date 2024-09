Sorride Jolo Maliseti bene Ok Mezzana e Montemurlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) I primi novanta minuti stagionali sono ormai andati, per quel che riguarda i campionati di Prima e Seconda Categoria. E anche se per qualche società di Prato e provincia domani sarà già tempo di tornare a giocare per recuperare le gare di coppa ci sono gli estremi per tracciare un mini bilancio. Partendo dal girone C di Prima Categoria, dove è loa poter gioire: il 3-0 inflitto a domicilio all’Atletico Casini Spedalino può rappresentare un iniezione di autostima per una squadra che la scorsa stagione si è fermata ad un soffio dal salto in Promozione. Ha iniziatoanche ilSeano: lo shock per la retrocessione sembra già esser stato smaltito e ciò non può che essere positivo. Scendendo in Seconda Categoria, non si può non partire da quelle compagini che domani recupereranno le gare di Coppa Toscana.