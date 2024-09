Rettore ricorda la lite con Marcella Bella poi punge Nannini | Noiosa ridicola

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 17 settembre 2024) Intervistata dal Corriere della Sera, Donatellahato laconavvenuta sul palco del Festival di Sanremo durante un’intervista con Vincenzo Mollica. “Nel 1986 mamma stava male ma ero stata costretta ad andare a Sanremo per non pagare una penale da 80 milioni. A Vincenzo Mollica risposi che avrei preferito restare a casa. Intervenne: “Allora perché ci sei venuta?” “Sono fatti miei”. Vincenzo provò a rimediare: “Questo succede quando ci sono due primedonne”. E io: “Di primadonna qui ce n’è solo una”. Quell’anno c’era Anna Oxa-Nosferatu, pallidissima, io che sembravo la cometa di Halley, ma anche Loretta Goggi era pettinata da mocio Vileda”. Nel video della, come potete vedere qua sotto, si sente Donatelladire: “Come mi sento a questo Festival? Malissimo, grazie mille. Vorrei essere a casa mia, vicina al caminetto.