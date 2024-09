Processo Open Arms | Salvini si difende e accusa un attacco politico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 17 settembre 2024)al centro di un dibattitoannuncia: “Io non patteggio, sono convinto di avere ragione e vado avanti fino in Cassazione” Matteo, leader della Lega e attuale vicepremier, si trova al centro di un acceso dibattitoe giudiziario legato al“. L’risale al 2019, quando, nel ruolo di Ministro dell’Interno,bloccò lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave umanitariaal largo di Lampedusa, decisione che gli è costata un’di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Nel corso di un intervento al programma “Quarta Repubblica” su Rete 4,ha ribadito la sua decisione di non patteggiare: “Io non patteggio, sono convinto di aver ragione e vado avanti fino in Cassazione”.