Omicidio Salvaggio via al processo in Assise Alla sbarra il palo Benedetto Marino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Al via senza colpi di scena l’udienza dellegato all’di Paolo, detto “Dum Dum“, il 60enne ex piccolo boss del narcotraffico con rapporti consolidati con il clan di ‘ndrangheta dei Barbaro e Papalia. L’avvenne l’11 ottobre del 2021. Ieri, in udienza in, giudice Antonella Bertoja, c’era, arrestato con l’accusa di “concorso in“ per aver fatto dae autista nell’esecuzione. I killer, due uomini in sella a uno scooter Yamaha TMax, avevano raggiuntomentre era in bici in via della Costituzione, in pieno giorno, e lo avevano ucciso con almeno tre colpi di pistola, sparati a bruciapelo al volto, per poi fuggire verso un’area isolata tra via San Giusto e via Forze Armate, vicinozona di via Fleming.