Napoli le parole di Bucciantini E Corbo ‘puntualizza’

(Di martedì 17 settembre 2024) Nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto Antonio. Di seguito le dichiarazioni dell’editorialista di Repubblica. “Ilè una squadra forte ma imperfetta, perchè non è salda nell’impianto centrocampo/difesa, da risolvere in vista della Juventus. Meret ha parato troppo contro il Cagliari per essere il portiere di una grande squadra. E’ un segnale di una difesa che va un po’ rivista”. Il centrocampo del“Lobotka non si trova molto nel centrocampo a due, la squadra partenopea nelle ultime gare soffre troppo nei colpi di testa e a centrocampo non è ancora perfetto. Conte trarrà le sue conseguenze, però ha in mano una squadra che ha un pregio rarissimo, ovvero la forza di piegare gli avversari alla distanza, perchè ha grande carattere e ottima condizione fisica.