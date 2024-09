Minacce di morte all’arbitro dopo l’ultima gara di campionato | la decisione della Federcalcio

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 17 settembre 2024)ledineldi, arriva la decisone ufficialein merito all’accadutodi, l’arbitro ha ricevutodiche hanno suscitato preoccupazione in tutto il mondo del calcio. Laha condannato fermamente tali atti di violenza e ha annunciato misure decisive perntire la sicurezza di tutti gli ufficiali di. In un comunicato ufficiale, l’organismo ha espresso solidarietàcolpito e ha assicurato che le indagini sono in corso per identificare e perseguire i responsabili di queste. Laha inoltre sottolineato l’importanza del rispetto verso gli arbitri, che svolgono un ruolo cruciale nella conduzione delle gare e nella salvaguardia dell’integrità del gioco.