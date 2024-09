Milan Diego Abatantuono contro la società | non mi piace E su Pioli…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 17 settembre 2024), l’attore e grande tifoso rossonerosi è scagliatola: non mi, ecco poi il suo parere su Pioli “Cosa mi lascia più malinconico? Oltre al?”, grandissimo attore e tifosissimo del club rossonero, non perde l’occasione di parlare della sua squadra del cuore e soprattutto non perde l’occasione per mandarle a dire alla: “Se non miil nuovo allenatore Paulo Fonseca? È lache non mi!“. Il 69enneese, infatti, non ha ancora digerito la scelta di mandare via Pioli. Secondo, Fonseca non è un upgrade rispetto all’ex tecnico emiliano.