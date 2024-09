Milan allo sbando umiliato dal Liverpool e contestato dai tifosi | caos a San Siro Fonseca a rischio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Esordio da incubo per ilnella nuova Champions League. A Sanla squadra di Pauloesce tra i fischi di Sandopo la netta sconfitta al cospetto del, che si impone per 3-1 in rimonta mostrando una qualità di gioco e una intensità nettamente superiore. Non basta alla rete in avvio di Pulisic, poi in campo ci sono solo i Reds: tre gol con Konaté, Van Dijk e Szoboszlai più due traverse colpite da Salah.che perde anche per infortunio prima Maignan e poi Calabria, entrambi rischiano di saltare pure il derby di domenica sera. Dopo la netta vittoria sul Venezia, pere il suoarriva una decisa ridimensionata e la conferma di alcune problematiche, in particolare in difesa, che continuano a ripetersi ormai dall'inizio della stagione.