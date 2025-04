Carcere di Orvieto trovati nelle celle tre telefoni e sostanze stupefacenti

Orvieto (Terni), 12 aprile 2025 – La polizia penitenziaria del Carcere di Orvieto, con il supporto del nucleo cinofili, ha condotto all'alba di oggi un'operazione straordinaria che ha portato al sequestro di tre telefoni cellulari, utilizzati da un detenuto italiano e uno magrebino, e di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nascoste da un noto spacciatore della provincia di Viterbo. Gli stupefacenti sono attualmente sottoposti a esami di laboratorio per accertarne la natura e la quantità esatta. A darne notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che attraverso il segretario dell'Umbria, Fabrizio Bonino, esprime «piena soddisfazione per l'operato degli agenti, che nonostante le criticità strutturali - carenza di personale, negazione delle ferie e condizioni lavorative difficili garantite da Carcere di Orvieto - continuano a garantire ordine e sicurezza con abnegazione e senso dello Stato». Lanazione.it - Carcere di Orvieto, trovati nelle celle tre telefoni e sostanze stupefacenti Leggi su Lanazione.it (Terni), 12 aprile 2025 – La polizia penitenziaria deldi, con il supporto del nucleo cinofili, ha condotto all'alba di oggi un'operazione straordinaria che ha portato al sequestro di trecellulari, utilizzati da un detenuto italiano e uno magrebino, e di un ingente quantitativo dinascoste da un noto spacciatore della provincia di Viterbo. Glisono attualmente sottoposti a esami di laboratorio per accertarne la natura e la quantità esatta. A darne notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che attraverso il segretario dell'Umbria, Fabrizio Bonino, esprime «piena soddisfazione per l'operato degli agenti, che nonostante le criticità strutturali - carenza di personale, negazione delle ferie e condizioni lavorative difficili garantite dadi- continuano a garantire ordine e sicurezza con abnegazione e senso dello Stato».

