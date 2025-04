Dobbiamo decolonizzarci dagli Usa | quella libertà e quell’immaginario sono falsi e dannosi

quella del pianeta: decolonizzare il nostro immaginario legato agli Stati Uniti, con il quale siamo cresciuti, una sorta di controcanto ideale alla nostra totale dipendenza sul piano militare.E forse bisognerebbe cominciare proprio dalla storia. Nei nostri film, nelle nostre menti torna spesso l'immagine dei carri armati statunitensi che sfilavano per le strade italiane, nelle settimane e mesi della liberazione, lanciando sigarette e dolciumi. Li abbiamo così classificati come nostri salvatori, dimenticando però la guerra contro il nazismo è stata vinta soprattutto grazie alla Russia e al suo tributo di ben oltre venti milioni di morti. Insomma se dovessimo trovare un simbolo della nostra liberazione, dovremmo pensare più alla tragica e devastante battaglia di Stalingrado che al carro armato statunitense che distribuisce cioccolato.

