Spalma sul tramezzino la tintura per capelli della moglie e si sente malissimo | Pensavo fosse maionese

Spalmato sul tramezzino prosciutto e formaggio quella che credeva fosse maionese. In realtà, era la tintura per capelli della moglie, contenente ammoniaca. Dopo averlo mangiato ha iniziato ad accusare dolori allo stomaco e bruciore. I familiari hanno chiamato subito i soccorsi. Come riporta Il Corriere del Veneto, a gestire il caso è stato il Centro antiveleni di Verona. È stata la dottoressa Lucia Drezza a dare indicazioni precise e tempestive.“Abbiamo saputo di questo caso – ha spiegato il dottor Giorgio Ricci, responsabile del centro – dal Suem di Vicenza che a sua volta era stato allertato dai parenti dell’ottantenne”. Ma il paziente non voleva andare in ospedale. “Il paziente ha rifiutato di andare al Pronto soccorso dell’ospedale berico perché voleva evitare di fare la coda. Ilfattoquotidiano.it - Spalma sul tramezzino la tintura per capelli della moglie e si sente malissimo: “Pensavo fosse maionese” Leggi su Ilfattoquotidiano.it A Vicenza, un uomo di 80 anni hato sulprosciutto e formaggio quella che credeva. In realtà, era laper, contenente ammoniaca. Dopo averlo mangiato ha iniziato ad accusare dolori allo stomaco e bruciore. I familiari hanno chiamato subito i soccorsi. Come riporta Il Corriere del Veneto, a gestire il caso è stato il Centro antiveleni di Verona. È stata la dottoressa Lucia Drezza a dare indicazioni precise e tempestive.“Abbiamo saputo di questo caso – ha spiegato il dottor Giorgio Ricci, responsabile del centro – dal Suem di Vicenza che a sua volta era stato allertato dai parenti dell’ottantenne”. Ma il paziente non voleva andare in ospedale. “Il paziente ha rifiutato di andare al Pronto soccorso dell’ospedale berico perché voleva evitare di fare la coda.

