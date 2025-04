Sindaco Dimaro | Connubio col Napoli perfetto ecco tutte le novità del prossimo ritiro

Sindaco di Dimaro parla del prossimo ritiro estivo degli azzurri. Andrea Lazzaroni, Sindaco di Dimaro, è intervenuto a Radio Marte per parlare del prossimo . L'articolo Sindaco Dimaro: “Connubio col Napoli perfetto, ecco tutte le novità del prossimo ritiro” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Sindaco Dimaro: “Connubio col Napoli perfetto, ecco tutte le novità del prossimo ritiro” Leggi su Forzazzurri.net Ildiparla delestivo degli azzurri. Andrea Lazzaroni,di, è intervenuto a Radio Marte per parlare del. L'articolo: “colledel” proviene da ForzAzzurri.net.

Ritiro Napoli a Dimaro: un connubio perfetto tra Trentino e calcio azzurro. Sindaco Dimaro: "Connubio col Napoli perfetto, ecco tutte le novità del 14° ritiro". Ritiro Napoli Dimaro, date ufficiali: gli azzurri in Trentino dal 11 al 21 luglio. Dimaro, il Sindaco Lazzaroni annuncia la novità in vista del ritiro estivo del Napoli. Sindaco di Dimaro: Partnership con Napoli ideale per il 14° ritiro, ecco le novità principali. Ne parlano su altre fonti

