Il Chelsea di Mourinho molto più forte dell’Arsenal degli Invincibili José arrivò e ci disse che saremmo diventati campioni

Chelsea delle meraviglie, il Telegraph ha intervistato insieme Mourinho, John Terry e Frank Lampard. Mourinho allora, scrive il Telegraph, aveva “costruito una delle migliori squadre vincitrici della Premier League della storia stabilendo record che potrebbero non essere mai battuti“.Telegraph Sport ha parlato in esclusiva con il grande trio al centro dell’impresa – M– per raccontare la storia del Chelsea del 2004-05 che vinse il titolo con 95 punti e subì solo 15 gol. Sono uniti dalla convinzione che la loro squadra fosse ineguagliabile.Il Chelsea di Mourinho meglio dell’Arsenal degli InvincibiliQuel Chelsea meglio dell’Arsenal degli Invincibili?Terry ha risposto: «Non credo ci sia paragone tra il Chelsea 2004-2005 e gli Invincibili. Penso che noi fossimo molto più forti. Ilnapolista.it - Il Chelsea di Mourinho «molto più forte dell’Arsenal degli Invincibili», José «arrivò e ci disse che saremmo diventati campioni» Leggi su Ilnapolista.it A 20 di distanza daldelle meraviglie, il Telegraph ha intervistato insieme, John Terry e Frank Lampard.allora, scrive il Telegraph, aveva “costruito una delle migliori squadre vincitrici della Premier League della storia stabilendo record che potrebbero non essere mai battuti“.Telegraph Sport ha parlato in esclusiva con il grande trio al centro dell’impresa – M– per raccontare la storia deldel 2004-05 che vinse il titolo con 95 punti e subì solo 15 gol. Sono uniti dalla convinzione che la loro squadra fosse ineguagliabile.IldimeglioQuelmeglio?Terry ha risposto: «Non credo ci sia paragone tra il2004-2005 e gli. Penso che noi fossimopiù forti.

