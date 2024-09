Luis Enrique | Gli allenatori sono egoisti Se si gioca bene è merito nostro Se perdiamo è colpa dei giocatori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024)in conferenza stampa presenta la prima sfida del suo Psg in Champions contro il Girona. Ha una squadra molto giovane, è un handicap per arrivare lontano in Champions League? «Che esperienza ci serve? Se ho esperienza in Champions League? Si può vincere e non avere esperienza. Non pongo limiti ai mieitori: avere esperienza ore un buon calcio? Vedotori esperti che commettono errori». Sta cercando di sostituire Kylian Mbappé con più marcatori? «Credo che sia importante valutare il presente. Si tratta del progetto di squadra definito la scorsa stagione. Per tirare le somme bisognerà aspettare la fine della stagione, magari diverse stagioni. Mi piace quello che vedo finora . Ho preso la decisione giusta venendo al Psg». Siete tra i favoriti per la Champions? «Lotteremo ad ogni partita. La difficoltà sarà massima. Il calendario non sarà una scusa».