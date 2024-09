Libano e Siria sotto attacco | esplodono i cercapersone 8 morti e 2800 miliziani di Hezbollah feriti Netanyahu sotto accusa nega video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) La guerra in Medio Oriente procede anche su binari alternativi a quelli dei raid aerei, dei sequestri, degli ultimatum. E allora, unhacker attribuito a Israele ha causato l’esplosione contemporanea di numerosiappartenenti adiin. Almeno 8 i. Tra le vittime anche il figlio del deputato Ali Ammar. Ferito anche l’ambasciatore iraniano in, Mojtaba Amani. Il diplomatico ha riportato «una ferita superficiale» ed è «attualmenteosservazione in ospedale», ha riferito una fonte informata citata dall’agenzia di stampa iraniana Fars. «Le sue condizioni generali sono buone», ha fatto sapere l’ambasciata iraniana a Beirut.