Lecce | vodka nella borraccia il primo giorno di scuola 14enne in coma etilico

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) Di recente abbiamo assistito a numerose sfide social caratterizzate da comportamenti estremi, spesso ispirati da challenge virali che si diffondono rapidamente tra i giovani sui social media. L’ultimo episodio che ha scosso il Salento potrebbe essere collegato proprio a una di queste tendenze. Una quattordicenne, al suodi, ha bevutoinsieme ad alcune compagne, finendo ine successivamente ricoverata in ospedale. L’incidente è avvenuto in unasuperiore del Basso Salento ed è stato riportato dal Quotidiano di. Poco prima della fine delle lezioni, le ragazze si sono allontanate dalla classe e hanno iniziato a bereda una. Si indaga per fare chiarezza Non è ancora confermato, ma sembra probabile che tutto sia iniziato a causa di una sfida sui social.