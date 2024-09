L’autovelox della discordia oltre 34mila multe in soli cinque mesi Si faccia chiarezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pistoia, 17 settembre 2024 – “L’Amministrazione di Pistoia ha la responsabilità di fareverso i cittadini sule sul limite di velocità del Pontenuovo”. Lo afferma la consigliera comunale Tina Nutilista Civici e Riformisti in una comunicazione in consiglio comunale alla quale si è unita anche la consigliera comunale del Pd Stefania Nesi. “I cittadini trovano sulla stampa informazioni che fanno sorgere un’esigenza disull’omologazione dell’apparecchio di rilevazionevelocità, sui cartelli e sull’atto amministrativo che doveva istituire il limite di velocità. Non entro nella questione riguardante la viabilità o l’esigenza di sicurezza – aggiunge Nuti –, ma ho espresso una esigenza di trasparenza da parte dell’amministrazione comunale rivolgendola all’assessore competente Bartolomei.