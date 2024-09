Lautaro Martinez così Pincolini preparatore | Faccia come nel tennis

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) La condizione diè uno temi di discussione in casa Inter. Il Toro non ingrana fisicamente e dunque non segna. Ilconsiglia il Toro. GESTIRSI –deve ritrovarsi fisicamente. Il notoatletico Vincenzo(ex Milan di Sacchi e Pirlo e Nazionale azzurra) si esprime sul capitano dell’Inter: «È importante che il giocatore in questi periodi sia intelligente e abbia la sensibilità di capire che va gestito. Io faccio sempre l’esempio di chi deve mangiare con un cucchiaino piccolo. Con un vissuto suo negli ultimi mesi sicuramente non puoi certo rimetterti a rifare la preparazione che si fa in estate, quindi servono dei piccoli allenamenti. Dei grandi programmi di recupero, delle sollecitazioni – delle “toccate” – sulla forza a seconda di dove lui si sente più bisognoso di lavorare».