Investito e ucciso in autostrada | la tragedia nella notte sulla A4 tra Seriate e Bergamo

(Di martedì 17 settembre 2024) Un persona è stata travolta e uccisa da un’automobile sull’A4 tra, all’altezza dell’aeroporto di Orio al Serio. L’incidente è avvenuto poco prima dell’una di, in direzione Torino. Al momento non ci sono informazioni sull’identità della vittima, nédinamica dell’investimento. Potrebbe trattarsi di un automobilista che si era fermato ed era sceso dal veicolo per un guasto oppure uno degli operai che stavano lavorando nel cantierele che c’è in prossimità della zona dell’incidente: ad avvalorare quest’ultima ipotesi è l’intervento dell’Agenzia per la tutela della salute, che viene allertata nei casi di infortunio sul lavoro. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato alle 00.56 e sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica.