Influenza medici Roma | Con ministero Salute invitiamo camici bianchi a vaccinarsi

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 set. (Adnkronos) – E’ in arrivo l’stagionale e “anche idovranno. Su questo tema c’è l’invito deldella, oltre che dell’Ordine, affinché tutti i professionisti sanitari si sottopongano a vaccinazione proprio per cercare di non sguarnire il già scarso personale nel Ssn, e quindi le attività di assistenza all’interno di ospedali, pronto soccorso e ambulatori”. Così all’Adnkronosil presidente dell’Ordine deidi, Antonio Magi. “Se il medico si ammala in condizioni di carenza di personale, anche il paziente per avere una prestazione sanitaria si troverà in difficoltà – fa notare Magi – Quindi l’invito alla vaccinazione è rivolto a tutti ie professionisti sanitari”. “Purtroppo – osserva – alcunisono contrari alla vaccinazione.