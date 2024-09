In radio e in digitale LUCKY il nuovo singolo di HALSEY

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Ine in”, ildell’artista nominata ai Grammy Awards e nota per la sua capacità di fondere generi musicali. Online anche il videoclip, diretto da Gia Coppola (Palo Alto, Mainstream) con la fotografia di Alexis Zabe (The Florida Project). Il video è stato scritto e interpretato dalla stessa. È presente, inoltre, un cameo dell’attore Simon Rex. Il brano, prodotto da Michael Uzowuru (Frank Ocean, SZA, Rosalia), contiene un’interpolazione di “” di Britney Spears nel ritornello, così come del brano “Angel Of Mine“ (#1 della classifica Billboard Hot 100). Il mese scorso,ha rivelato di aver ricevuto, quasi 2 anni fa, la diagnosi di Lupus e di un raro disturbo linfatico, e di aver affrontato questi problemi di salute in privato. Dopo l’annuncio,ha ringraziato i suoi fan per il grande supporto che le hanno dimostrato.