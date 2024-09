In Calabria una strada intitolata a Luana D’Orazio la madre | Spero lo facciano anche a Montemurlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Prato, 17 settembre 2024 – “Il sindaco Calamai mi aveva detto che mi avrebbe chiamato a settembre. Forse ha avuto da fare con gli ultimi allagamenti. Attendo con fiducia perché a Marina di Strongoli, in, c’è già la delibera per intitolare una”. Emma Marrazzo non si ferma mai, è un fiume in piena, ha una vitalità da vendere nel portare avanti la sua battaglia, quella nel nome di sua figlia,morta tre anni e mezzo fa stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando nella fabbrica di, l’“Orditura srl”, lasciando un figlio che all’epoca aveva solo cinque anni e mezzo. Emma Marrazzo non dimentica e soprattutto porta la storia dicome esempio in giro per tutta Italia affinché si possa “avere una legge equa, una legge che riconosca come aggravante l’omicidio sul lavoro”.