Grande Fratello 2024 partenza choc È stata la prima puntata meno vista di sempre

(Di martedì 17 settembre 2024) Se il buongiorno si vede dal mattino, ci sarà da lavorare per Alfonso Signorini. I dati Auditel del GF 18 preoccupano sin dal debutto. Ufficialmente maggiorenne. Il'classico' è ripartito con la sua 18esima edizione, ancora una volta guidata da Alfonso Signorini, riconfermato conduttore dopo le passate Daria Bignardi, Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi, e al fianco delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Casa nuova di zecca per i nuovi inquilini del reality Mediaset, ancora una volta divisi tra vip, o pseudo tali, e personaggi comuni. Unaintroduttiva giustamente tutta orientata sulla leggerezza, con parole buone per tutti e sorrisi a profusione, perché di tempo per scannarsi ce ne sarà a sufficienza. Basti pensare che l'edizione dello scorso anno