Giorno 246 mostra di Maqced Pennoni e Tosti a Perugia

(Di martedì 17 settembre 2024) Lorenzo, Ilaria, Sara, vedono le loro opere esposte apresso l’artist run space Ma project, in occasione della collettiva246, terzadi un ciclo pensato da Ma project nella programmazione annuale di eventi, dal 21 settembre fino al 5 ottobre 2024. Laesplora il concetto di custodia come atto di resistenza alla dissoluzione dei legami umani in un mondo in cui frammentazione e isolamento minacciano la coesione sociale.Attraverso percorsi artistici che si snodano tra riflessioni profonde e intime esperienze collettive, invita il visitatore a riflettere sulla fragilità dell’esistenza e sulla necessità di preservare non solo ciò che è tangibile, ma anche i legami invisibili che ci uniscono.