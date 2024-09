Ex caserma carabinieri addio Una palazzina a impatto zero | così rinasce la zona degradata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Da exa residenze ultra green: comincia pian piano a prendere corpo il progetto per la ricoversione delladi viale Belloni, che nell’aprile scorso è passata dalle mani dell’Aler ad una società che l’ha riscattata per poco più di 131 mila euro. Alcuni giorni fa, c’è stato un incontro tra i soci dell’impresa che effettuerà i lavori e il Comune per alcuni dettagli tecnici dell’operazione che cambierà assetto di una parte della città a ridosso dl centro storico.