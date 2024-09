Draghi | L’Europa rischia di diventare meno sicura e meno libera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Bruxelles, 17 settembre 2024 - “Siamo tutti in ansia per il futuro dell'Europa. La mia preoccupazione non è che ci troveremo improvvisamente poveri e sottomessi agli altri, abbiamo ancora molti punti di forza in Europa, ma è che col tempo diventeremo inesorabilmente un postoprospero,equo,sicuro e che, di conseguenza, saremoliberi di scegliere il nostro destino”. E’ questa l’analisi con cui l’ex premier Marioha presentato il suo report sulla competitività Ue alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "I valori fondamentali dell'Europa sono prosperità, equità, libertà, pace e democrazia in un ambiente sostenibile. L'Ue esiste per garantire che gli europei possano sempre beneficiare di questi diritti fondamentali. Se l'Europa non sarà più in grado di garantirli avrà perso la sua ragione d'essere.