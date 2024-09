Djokovic | Le Atp Finals non sono un mio obiettivo per non è tra gli otto Ho vinto tutto qualcosa è cambiato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) «Ledi Torino nonun mio». Una frase come un fulmine a ciel sereno che un po’ conferma le sensazioni avute in questo periodo. La frase dilascia poco spazio all’interpretazione. Il serbo pensa “già” al ritiro.è il campione in carica delle, nel 2023 aveva battuto in finale Jannik Sinner. Attualmente è fuori dai miglioridella Race. Il distacco da Alex de Minaur, che per ora occupa l’ultima casella, è davvero minimo, ma non interessa più di tanto a Nole.: «Ho bisogno di riposare per iniziare a pensare a cosa voglio fare dopo» Le parole di: «Non inseguo le Atp, non inseguo la classifica. Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei tornei per la mia carriera. Le mie priorità principaligiocare per la mia nazionale e gli Slam. Ho, ho 37 anni, inevitabilmente