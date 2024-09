Deadpool & Wolverine | svelata la data di uscita in VOD

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) Il film campione di incassi della Marvel,, ha finalmente unadiin VOD. Giunto all'ottavo weekend,è al terzo posto del box-office. Ha accumulato un incasso nazionale di 621 milioni di dollari e più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, cifre che lo rendono sicuramente il più grande film d'azione dell'anno. Ora la Disney ha annunciato cheuscirà in VOD il 10 ottobre, cioè tra poco più di 3 settimane. Precisamente, in poche settimane dal suo debutto nelle sale,è diventato il secondo film di maggior incasso del 2024 dopo Inside Out 2 della Disney, il primo capitolo del MCU a