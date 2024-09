Corruzione in Liguria Spinelli | Toti chiedeva sempre soldi per lui in ogni momento c’erano elezioni Il patteggiamento? Io ero contrario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “Per lui inarrivava un’elezione.campagne politiche sue, campagne politiche del sindaco di Genova, campagne politiche a Savona, e il suo è un partitino però all’ultima cena elettorale eravamo in seicento e io sono quello che gli ha dato meno di tutti”. Subito dopo aver raggiunto l’accordo dicon la Procura di Genova – tre anni e due mesi di carcere, confisca di 470mila euro – Aldo, 84 anni, magnate della logistica imputato perinsieme all’ex governatore ligure Giovannie all’ex presidente del porto di Genova Paolo Emilio Signorini, si sfoga in un’intervista a Repubblica, Stampa e Secolo XIX. “I miei avvocati mi hanno consigliato di patteggiare perché lo hanno fattoe Signorini. Io però non volevo, assolutamente. Ma se un medico dice che devi prendere la Tachipirina alla fine la prendi”, riassume.