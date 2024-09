Champions League | il Bayern Monaco è la prima squadra a segnare 9 gol in una partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Si è aperta con un record la nuova edizione della. Grazie al successo per 9-2 ai danni della Dinamo Zagabria, ilha infatti stabilito un nuovoto. Come riportato da Opta, laallenata da Vincent Kompany è diventata ladi sempre a realizzare 9 gol in un singolo match. A trovare la via del gol all’Allianz Arena sono stati Kane (autore di un poker), Olise (doppietta), Guerreiro, Sané e Goretzka. HIGHLIGHTS 9 – FCMunich is the first team to score 9 goals in a UEFAmatch. Unparalleled. pic.twitter.com/x5aCJSaCbY — OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2024: ilè la9 gol in unaSportFace.